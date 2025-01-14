В Санкт-Петербурге осудили сочинца за кражу на сумму свыше 1 млрд рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении уроженца Сочи, обвиняемого в краже значительных денежных сумм и ценностей из банковских ячеек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры культурной столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебные органы Санкт-Петербурга сообщили о вынесении приговора Артуру Барбынце, признанному виновным по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемый похитил из банковских ячеек деньги в различных валютах и ценности на общую сумму свыше 1 млрд руб. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 200 тыс. руб.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга уточнили, что также удовлетворили гражданский иск потерпевшего на сумму 72,5 млн руб., а вещественные доказательства, в том числе денежные средства и ювелирные изделия, вернули владельцам. В своем последнем слове подсудимый выразил надежду на минимальное наказание, чтобы иметь возможность работать и возмещать ущерб, а также заботиться о малолетних детях.

О задержании господина Барбынца стало известно весной 2024 года. Следствием установлено, что подсудимый с 7 по 15 марта с помощью соучастников незаконно проник в помещение для автоматизированного хранения ценностей одного из банков и получил доступ к сейфовым ячейкам клиентов с использованием безымянной карты и универсального ключа.

В результате преступных действий пострадали восемь владельцев банковских ячеек. За короткий период в три дня обвиняемому удалось похитить 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирные изделия на сумму 10 млн долларов. Часть украденного изъяли после задержания подозреваемого из заранее арендованной квартиры в Московской области.

Расследование в отношении соучастников обвиняемого продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд курорта огласил приговор в отношении жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве. Приезжий обманывал горнолыжников, продавая несуществующие ски-пассы.

Мария Удовик