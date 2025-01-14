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Ученые «Сириуса» создают систему предупреждения землетрясений

В «Сириусе» ученые занимаются разработкой системы предупреждения землетрясений и других геоопасностей. Планируется, что разработку смогут использовать в тектонически активных регионах России, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Фото: https://65.mchs.gov.ru

Фото: https://65.mchs.gov.ru

В пресс-службе напомнили, что в минувшие выходные в сочинском районе произошла серия землетрясений разной магнитуды. Ученые благодаря сейсмической активности в регионе могут проводить исследования, которые помогут изучить сейсмический режим района Большого Сочи и детальнее описать происходящие в нем тектонические процессы, что поможет снизить вероятность негативных последствий как от самих землетрясений, так и от связанных с сейсмичностью опасных явлений — например, от оползней и цунами.

Планируется, что специалисты проведут аналогичные измерения по всей Сочинской агломерации. В рамках реализации проекта оборудуют пункты постоянного наблюдения и организуют оперативную передачу информации на единый пункт управления.

Вячеслав Рыжков

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