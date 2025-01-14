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Главгосэкспертиза одобрила еще один этап строительства обхода Адлера

Компания «Автодор» получила положительное заключение на реализацию четвертого этапа обхода Адлера, который станет ключевым элементом новой автодороги от трассы М-4 «Дон» до Сочи. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На четвертом этапе строительства, который пройдет в микрорайоне Кудепста, специалисты запланировали значительные работы. В их числе строительство транспортной развязки с федеральной трассой А-147 Джубга – Сочи, реконструкция прилегающего участка этой трассы. Специалисты планируют возвести мост через реку Кудепста и создать развязки с трассой А-149 Адлер – Красная Поляна, в том числе реконструировать проезды до улицы Краснофлотской.

В рамках проекта также намечено строительство разворотного путепровода и переустройство инженерных коммуникаций. Масштабные работы коснутся перекрестка в районе санатория «Кудепста», где реконструируют участок Сухумского шоссе и возведут подпорные стены, а также обновят подъездные пути к санаторию и подземный переход.

Как пояснили в «Автодоре», часть Сухумского шоссе переместят ближе к горе для освобождения пространства под новую эстакаду, завершающую обход Адлера. Ожидается, что положительное заключение на третий этап работ, в который входит строительство двух параллельных тоннелей, удастся получить в первом квартале 2025 года.

Протяженность нового обхода составит около восьми км, что может сократить время в пути от Сочи до аэропорта и улучшит транспортную ситуацию в курортных районах Кубани.

Мария Удовик

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