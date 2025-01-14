На Крещение в Сочи оборудуют пять мест для организованных ночных купаний

В Сочи на Крещение оборудуют пять мест для организованных ночных купаний. В администрации курорта прошло совещание по вопросам безопасности в храмах и во время Крещенских купаний, передает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На встрече присутствовали представители Сочинской епархии, правоохранители, руководители профессиональных аварийно-спасательных формирований. Провел совещание глава Сочи Андрей Прошунин.

«Специально для Крещенских купаний оборудуем места на пляжных территориях и берегах рек. Главная задача — обеспечить безопасность желающих совершить омовение»,— отметил мэр.

Глава города поручил установить на всех организованных местах купания световые башни и точки обогрева. Также для участников купаний будут предусмотрены горячие напитки. Необорудованные места обозначат аншлагами о запрете купания. На всех официальных точках будут дежурить представители экстренных служб.

На территории курорта 18 и 19 января суммарно оборудуют 11 мест для дневных и ночных купаний. Полный список опубликован на сайте мэрии города. Власти предупреждают о том, что в случае ухудшения погоды и шторма в акватории Черного моря доступ ко всем пляжным территориям ограничат, предварительно граждан оповестят.

Вячеслав Рыжков