Аэропорт Сочи создаст первую в России частную сотовую сеть

Аэропорт Сочи объявил тендер на создание частной сети мобильного широкополосного беспроводного радиодоступа private LTE. Информация о закупке опубликована на официальном портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Стоимость проекта составит 61,5 млн руб. Средства направят на организацию сети радиодоступа, строительство центра управления, приобретение оборудования и прокладку волоконно-оптических или радиорелейных линий связи. Система предназначена для обмена данными на территории промышленных площадок аэропорта.

По данным экспертов и операторов связи, опрошенных «Ведомостями», это первый случай создания частной LTE-сети в российском аэропорту. До сих пор воздушные гавани страны использовали сети общего доступа.

«Аэропорты не могут полагаться на публичные сотовые или иные телекомсети, поскольку на сеть связи завязаны критичные процессы, требующие круглосуточной работы без перебоев и перегрузок», – заявил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник.

Вячеслав Рыжков