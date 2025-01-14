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За 2024 год на трассе А-147 Джубга — Сочи произошло почти 2,5 тысячи ДТП

Почти 2,5 тыс. ДТП произошли на трассе А-147 Джубга — Сочи за 2024 год. В них погибли 37 человек и пострадали 367, передает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Фото: ФКУ «Черноморье»

«На 80-м километре федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи, на административной границе города ФКУ "Черноморье" установило на возвышении остов автомобиля, пострадавшего в жестком ДТП»,— рассказали в учреждении. Монумент призван предупредить водителей о том, что они находятся на одной из самых извилистых дорог в России. Автомобилистам рекомендуют соблюдать особые осторожность и бдительность.

Рядом с монументом находится табло с информацией о статистике ДТП на трассе. Данные будут регулярно обновляться.

В «Черноморье» уточнили, что три основные группы нарушений, повлекших ДТП,— это столкновения, съезд с дороги и нарушения с участием пешеходов.

Вячеслав Рыжков

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