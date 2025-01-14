Аэропорт Сочи объединил зоны выдачи багажа для удобства пассажиров

Международный аэропорт Сочи объединил зоны выдачи багажа в едином пространстве. Ранее в секторах А и В существовали раздельные пункты получения багажа для внутренних рейсов, что создавало трудности с навигацией для пассажиров, отмечают в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

До реорганизации путешественники, прибывающие через телетрапы, часто путались в направлениях движения, несмотря на наличие указателей. Это требовало дополнительного персонала для координации пассажиропотока и усложняло логистику при автобусной доставке с удаленных стоянок.

Теперь все прибывающие направляются в общий зал, где получают свои вещи на указанной ленте. Благодаря этому решению аэропорт оптимизировал штат на 12 позиций, перераспределив сотрудников на другие участки работы.

«Наша цель – обеспечить комфортные условия для всех пассажиров, будь то деловая поездка, семейный отпуск или просто краткосрочный визит», – отметили в пресс-службе аэропорта.

В зале установлены информационные стелы, совмещающие функции табло с номерами лент и навигационных указателей. Нововведение уже получило положительные отзывы от пассажиров.

Вячеслав Рыжков