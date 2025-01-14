Аэропорт Сочи в праздники обслужил более 469 тысяч пассажиров

В прошедшие праздники — с 29 декабря по 12 января — аэропорт Сочи обслужил более 469 тыс. пассажиров. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба воздушной гавани. Самолеты вылетали в среднем каждые пять минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Более 398 тыс. пассажиров перевезли по внутренним направлениям. Международные рейсы выбрали свыше 70 тыс. человек. Самыми загруженными днями стали 28 и 29 декабря и 5 и 6 января. В эти даты через аэропорт проходило более 32 тыс. человек ежедневно.

Абсолютный рекорд — 29 декабря, когда сочинский аэропорт обслужил 180 внутренних и 49 международных рейсов. В этот день перевезли более 34,5 тыс. пассажиров.

Среди внутренних направлений наиболее популярны были Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Самара. Среди международных наивысший спрос зафиксировали на Стамбул, Ереван, Анталью, Дубай, Тель-Авив.

Лидером среди авиакомпаний стал «Аэрофлот» — 18,2% от всех пассажиров. Далее идут «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Победа» и «Сибирь» и «Россия». На новогодние праздники аэропорт обслуживал рейсы по 71 направлению: 50 внутренним и 21 международному.

Вячеслав Рыжков