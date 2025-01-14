В Сочи вырос спрос на препараты для профилактики вирусных инфекций

С начала 2024 года в Сочи выявили рост интереса к препаратам, которые предназначены для профилактики вирусных инфекций. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование Сбер Еаптеки и Скандинавского центра здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Несколько раз в месяц 32% россиян сталкиваются с сезонными недомоганиями. В ответ на это большинство респондентов принимают противовирусные препараты и витамины для укрепления иммунной системы. В частности, в Сочи спрос на такие средства увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Данные исследования показали, что россияне стали активнее приобретать иммуностимуляторы и антисептики: продажи этих товаров выросли на 13%. Наибольший рост наблюдается у антисептиков, спрос на которые увеличился на 81%. В топ-10 препаратов, пользующихся повышенным спросом, вошли витамины и витаминно-минеральные комплексы.

Врач Ольга Чистик отмечает, что холода способствуют распространению ОРВИ из-за изменения температуры и нагрузки на иммунную систему. Важно также обращать внимание на уровень витаминов группы В и магния, которые играют ключевую роль в поддержании иммунитета.

Мария Удовик