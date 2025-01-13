1,2 млрд рублей от туристов, самоотвод судьи Фаттахова и смерть майора полиции

В Казани туристы потратили около 1,2 млн руб. в новогодние праздники, что на 19% больше по сравнению с предыдущим годом. Всего в каникулы город посетило около 180 тыс. туристов, что на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Судья Актанышского суда вынес на обсуждение вопрос о самоотводе по делу экс-заместителя премьер-министра и экс-главы Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова. Адвокат Энегля Фаттахова запросил время для уточнения мнения своего клиента.

Специальная комиссия МВД проведет расследование смерти майора полиции Марселя Камалетдинова, он застрелился из табельного оружия в Набережных Челнах.

Советский суд Казани отправил под стражу Рината Фархутдинова, участника преступной группы «Хади Такташ», до 2 февраля 2025 года. Ему предъявили обвинения по пунктам «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ринат Фархутдинов уже отбывает пожизненное заключение.

Бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин, отбывающий наказание в колонии, просит об освобождении по состоянию здоровья. Соответствующий материал уже поступил в Вахитовский суд Казани.

С 18 января 2025 года Казань и китайский город-курорт Санья свяжет прямой авиарейс. Оператором станет китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines. Рейсы будут отправляться по вторникам и пятницам в 8:50.

В 2024 году в Казани было составлено 1249 протоколов за нарушения правил благоустройства, 601 из которых относится к нарушениям при проведении земляных работ. Среди нарушителей — 194 организации и 56 частных лиц.

В Казани от работы с детьми отстранили трех воспитателей частного детского сада после того, как полуторагодовалый мальчик остался один на детской площадке. В учреждении проводятся проверки и внутреннее разбирательство, а деятельность филиала была приостановлена.

В Чебоксарах мошенник выманил у местной жительницы 280 тыс. руб., представившись популярным южнокорейским актером. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В Татарстане возбуждено уголовное дело против бывшего начальника ФАУ ДПО «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан». В ходе расследования выяснилось, что экс-начальник незаконно присвоил более 170 тыс. руб.

Влас Северин