Судья отказался рассматривать дело экс-главы Актанышского района Энгеля Фаттахова

Судья Актанышского суда вынес на обсуждение вопрос о самоотводе по делу экс-заместителя премьер-министра и экс-главы Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова. Об этом сообщает источник «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья в Татарстане отказался рассматривать коррупционное дело экс-главы района

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Судья в Татарстане отказался рассматривать коррупционное дело экс-главы района

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник сообщает, что судья вынес вопрос на обсуждение, а адвокат Фаттахова запросил время для уточнения мнения своего клиента. Рассмотрение отложено до 28 января 2025 года.

Еще в конце ноября 2024 года в деле Энгеля Фаттахова появился новый эпизод на 128 млн руб. Ранее ему уже предъявили обвинения в получении взяток от бизнесменов на сумму более 38 млн руб. В частности, в период с 2018 по 2020 год одна из строительных компаний провела реконструкцию его дома за свыше 21,8 млн руб. в обмен на содействие в заключении подрядных договоров и их своевременной оплате.

Влас Северин