Суд отправил в СИЗО отбывающего пожизненное заключение участника «Хади Такташ»
Советский суд Казани заключил под стражу участника преступной группы «Хади Такташ» Рината Фархутдинова до 2 февраля 2025 года, он уже отбывает пожизненное. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.
Суд отправил в СИЗО отбывающего пожизненное заключение участника «Хади Такташ»
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В ноябре 2024 года следственный комитет по Республике Татарстан сообщил о раскрытии убийства, совершенного 25 лет назад. 26 ноября Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя и арестовал двух казанских бизнесменов: Вадима Сошникова и Рафаиля Хамдеева. Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что одним из исполнителей преступления стал Ринат Фархутдинов.
В итоге бизнесменам предъявили обвинения в организации убийства, предусмотренные пунктами «ж» и «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или из корыстных побуждений).
Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что Ринату Фархутдинову, известному по кличке Ринтик, предъявили обвинения также по пунктам «ж» и «з» ч. 2 ст.105 УК РФ.
Как один из лидеров группировки, Ринат Фархутдинов был приговорен к пожизненному заключению в 2002 году за участие в преступном сообществе, бандитизм, серию убийств и незаконный оборот оружия. Убийство 25-летней давности в перечень предъявленных ему обвинений тогда не вошло.
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