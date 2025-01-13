Советский суд Казани заключил под стражу участника преступной группы «Хади Такташ» Рината Фархутдинова до 2 февраля 2025 года, он уже отбывает пожизненное. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил в СИЗО отбывающего пожизненное заключение участника «Хади Такташ»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Суд отправил в СИЗО отбывающего пожизненное заключение участника «Хади Такташ»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года следственный комитет по Республике Татарстан сообщил о раскрытии убийства, совершенного 25 лет назад. 26 ноября Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя и арестовал двух казанских бизнесменов: Вадима Сошникова и Рафаиля Хамдеева. Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что одним из исполнителей преступления стал Ринат Фархутдинов.

В итоге бизнесменам предъявили обвинения в организации убийства, предусмотренные пунктами «ж» и «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или из корыстных побуждений).

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что Ринату Фархутдинову, известному по кличке Ринтик, предъявили обвинения также по пунктам «ж» и «з» ч. 2 ст.105 УК РФ.

Как один из лидеров группировки, Ринат Фархутдинов был приговорен к пожизненному заключению в 2002 году за участие в преступном сообществе, бандитизм, серию убийств и незаконный оборот оружия. Убийство 25-летней давности в перечень предъявленных ему обвинений тогда не вошло.

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Влас Северин