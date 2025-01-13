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В 2024 году в Казани составили 1249 протоколов за нарушения правил благоустройства

В 2024 году в Казани за нарушения правил благоустройства было составлено 1249 протоколов, наибольшее количество приходится на нарушения при проведении земляных работ. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления административно-технической инспекции исполкома города Наиль Минвалеев.

За нарушения при проведении земляных работ был составлен 601 протокол, что на 11% больше по сравнению с 2023 годом.

Среди нарушителей — 194 организации и 56 частных лиц. Чаще всего выявлялись случаи, когда после земляных работ не проводилось восстановление (282 раза), работы выполнялись без ордера (183 раза) и нарушались условия ордера (136 раз). На долю филиалов и подрядчиков АО «Сетевая компания» приходится почти 30% всех протоколов. «Ростелеком» получил 9 протоколов за нарушения.

В 2024 году ввели новые способы автоматической фиксации нарушений правил благоустройства: отсутствие пологов при перевозке сыпучих грузов и парковка возле контейнерных площадок. По этим двум категориям было зафиксировано 10710 нарушений, они направлены на рассмотрение.

За нарушение правил благоустройства юридическим лицам может быть наложен штраф в размере до 500 тыс. руб.

Влас Северин

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