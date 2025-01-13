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В Казани отстранили от работы воспитателей, забывших ребенка на детской площадке

В Казани в частном детском саду от работы с детьми отстранили трех сотрудников после оставления полуторагодовалого мальчика одного на улице. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в учреждении.

В Казани отстранили от работы воспитателей, забывших ребенка на детской площадке

В Казани отстранили от работы воспитателей, забывших ребенка на детской площадке

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

В Казани отстранили от работы воспитателей, забывших ребенка на детской площадке

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ранее стало известно, что в СК Татарстана возбудили уголовное дело по факту оставления на улице полуторагодовалого ребенка. Сообщалось, что мальчик находился один на улице около часа.

В частном детском саду изданию заявили, что ребенок был без взрослых около 7–8 минут. Инцидент произошел 10 января, когда на прогулке находилось 10 детей и три воспитателя. На улице был гололед, детей повели внутрь. В учреждении уточнили, что мальчик спрятался за игровой конструкцией и остался снаружи. Сотрудники увидели, что одного из ребят нет, и направились за ним. В этот момент ребенка привела местная жительница. В детском саду рассказали, что после случившегося один из сотрудников проверил камеры видеонаблюдения, чтобы убедиться в сохранности здоровья ребенка.

О случившемся сообщили родителям. В детский сад приехали инспектор ПДН и отец ребенка. Мужчина не стал писать заявление. В учреждении сообщили, что мальчик после произошедшего вел себя спокойно.

В частном детском саду проходят проверки и внутреннее разбирательство. Принято решение приостановить деятельность филиала до прояснения ситуации. Со всеми воспитателями детского сада проведены дополнительные инструктажи. По отношению к сотрудникам приняты меры в виде строгого выговора и отстранения от работы.

В учреждении приносят извинения за инцидент и благодарят соседей за быстрое реагирование.

Диана Соловьёва

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