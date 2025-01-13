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Комиссия МВД будет расследовать смерть майора полиции из Набережных Челнов

Полицейский сегодня утром выстрелил себе в голову

Майор полиции Марсель Камалетдинов из Набережных Челнов застрелился из табельного орудия. Причины и обстоятельства происшествия будет расследовать специальная комиссия.

В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского

В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, сегодня утром Марсель Камалетдинов заступил на службу, вооружился и выстрелил в себя из табельного оружия.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в министерстве уже создали комиссию после смерти полицейского. Комиссия займется проведением всесторонней проверки и установлением всех обстоятельств происшествия.

«13 января сотрудник Управления МВД России по г. Набережные Челны причинил себе огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе.

Влас Северин

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