Комиссия МВД будет расследовать смерть майора полиции из Набережных Челнов
Полицейский сегодня утром выстрелил себе в голову
Майор полиции Марсель Камалетдинов из Набережных Челнов застрелился из табельного орудия. Причины и обстоятельства происшествия будет расследовать специальная комиссия.
В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, сегодня утром Марсель Камалетдинов заступил на службу, вооружился и выстрелил в себя из табельного оружия.
В пресс-службе МВД по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в министерстве уже создали комиссию после смерти полицейского. Комиссия займется проведением всесторонней проверки и установлением всех обстоятельств происшествия.
«13 января сотрудник Управления МВД России по г. Набережные Челны причинил себе огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе.