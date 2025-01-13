Комиссия МВД будет расследовать смерть майора полиции из Набережных Челнов

Майор полиции Марсель Камалетдинов из Набережных Челнов застрелился из табельного орудия. Причины и обстоятельства происшествия будет расследовать специальная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В МВД Татарстана создали комиссию после смерти челнинского полицейского

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, сегодня утром Марсель Камалетдинов заступил на службу, вооружился и выстрелил в себя из табельного оружия.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан «Ъ Волга-Урал» сообщили, что в министерстве уже создали комиссию после смерти полицейского. Комиссия займется проведением всесторонней проверки и установлением всех обстоятельств происшествия.

«13 января сотрудник Управления МВД России по г. Набережные Челны причинил себе огнестрельное ранение, от которого впоследствии скончался», — сообщили в пресс-службе.

Влас Северин