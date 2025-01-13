С 18 января Казань и китайский город-курорт Санья свяжет прямой авиарейс

Из казанского аэропорта с 18 февраля по 28 марта 2025 года будут курсировать рейсы до курортного города Санья на юге Китая. Соответствующая информация о рейсе опубликована на странице сезонного расписания аэропорта.

Оператором станет китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines. Рейсы будут отправляться по вторникам и пятницам в 8:50 под номером JD 702.

На сайтах агрегаторов авиабилетов информации о данном рейсе пока нет.

Санья находится на острове Хайнань, в одноименной провинции Китая. В 2018 году в столицу провинции, город Хайкоу, уже запускался чартерный рейс. Тогда полеты осуществляла российская авиакомпания «ИрАэро».

Влас Северин