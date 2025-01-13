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Экс-глава Татфондбанка просит освободить его из колонии по состоянию здоровья

Осужденный бывший глава Татфондбанка Роберт Мусин просит отпустить его из колонии по состоянию здоровья. Соответствующий материал поступил в Вахитовский суд Казани, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе суда. Заседание пока не назначено.

Экс-глава Татфондбанка просит освободить его из колонии по состоянию здоровья

Экс-глава Татфондбанка просит освободить его из колонии по состоянию здоровья

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Экс-глава Татфондбанка просит освободить его из колонии по состоянию здоровья

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В конце ноября Роберта Мусина признали виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ. В 2021 году его осудили за злоупотребление полномочиями. По двум приговорам срок лишения свободы бывшему главе Татфондбанка составил 12,5 млн руб.

В пресс-службе СК Татарстана сообщали, что в 2015–2016 гг. по указанию обвиняемого «Татфондбанк» выдал кредиты юридическим лицам. После этого также осуществили вывод залогового обеспечения и ликвидных активов учреждения. В результате банку нанесли ущерб на сумму более 26,7 млрд руб.

Диана Соловьёва

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