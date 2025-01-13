За новогодние праздники туристы потратили в Казани около 1,2 млрд руб., это на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, ссылаясь на данные СберАналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В новогодние праздники туристы потратили в Казани около 1,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В новогодние праздники туристы потратили в Казани около 1,2 млрд рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего в новогодние каникулы Казань посетило около 180 тыс. туристов, что на 6,5% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя загрузка отелей составила 79%, а в некоторые дни достигала 100%.

Казанский Кремль принял 268 562 гостей, что на 41% больше, чем в прошлом году. Аквапарк «Ривьера» посетили 23 082 человека, что на 15,6% больше. Национальный музей Республики Татарстан зафиксировал почти 40%-ный рост числа посетителей — их количество составило 12 258 человек.

Экскурсии на автобусе City Sightseeing привлекли 1 197 человек, что на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом. В ресторанах Казани новогодние банкеты были забронированы заранее, и их загрузка достигла 100%. Выручка ресторанов выросла на 15–20%, а средний чек составил 1 200 руб.

Влас Северин