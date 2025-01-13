Бывший начальник ФАУ ДПО «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» предстанет перед судом за должностные преступления. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане возбудили уголовное дело на экс-начальника учебного противопожарного центра

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане возбудили уголовное дело на экс-начальника учебного противопожарного центра

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело завершено и направлено в суд.

Бывшего начальника обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2023 году по его указанию был составлен фальшивый протокол заседания комиссии, занимающейся материальным стимулированием работников. На основании этого документа ему была незаконно выплачена квартальная премия. В том же году обвиняемый привлекал сотрудников к выполнению хозяйственных работ в учебное время, в том числе перевозке своей сожительницы и сантехническим работам в доме сына.

В ходе расследования уголовного дела также было установлено, что злоумышленник незаконно присвоил более 170 тыс. руб., полученных от коммерческой организации за аренду нежилого помещения центра.

Влас Северин