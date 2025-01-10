Главные новости за 10 января. Кубань, Крым, Адыгея

Обнаружен новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Еще семь новых очагов выявили в Крыму.

В Краснодаре на озере Старая Кубань в Краснодаре возле парка «Солнечный остров» 10 января обнаружили мертвую чомгу со следами мазута на перьях.

Ученый «Сколтеха» Владимир Каляев, рассказывая о результатах экспериментов по сбору мелких фракций нефтепродуктов в толще воды в Черном море, заявил, что на мелководье есть огромное количество мелкой фракции мазута.

Большая часть грунта, загрязненного мазутом, который вытек из танкеров, потерпевших крушение в районе Керченского пролива, уже собрана и отправлена на утилизацию, также говорят ученые.

Администрация Анапы через суд требует снести единственный в городе ледовый каток, часть аттракционов и хозпостройки в парке развлечений «Джунгли», а также запретить использовать в коммерческих целях земельный участок, на котором расположены объекты.

В генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года предусмотрено строительство АЭС «Южная». В качестве возможных площадок рассматриваются Краснодарский край и Ростовская область.

На ул. Дзержинского в Краснодаре, в районе остановки «Нахимова», началось строительство подземного пешеходного перехода. Работы будут проводить поэтапно на обеих сторонах улицы.

Бывший судья Краснодарского краевого суда Юрий Захарчевский подал иск о защите чести и достоинства к адвокату семьи Данила Юханова, погибшего в аварии с участием экс-судьи.

В Тахтамукайский районный суд передали дело 17-летнего хакера, которого обвиняют в хищении 1 млн руб. у девяти человек.

Американка Луна Феннер («девочка с маской Бэтмена») вместе с родителями снова приедет в Россию, где ей проведут несколько процедур по разглаживанию кожи от шрамов после удаления большой родинки на лице.