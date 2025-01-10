В Адыгее подросток-хакер похитил 1 млн рублей у девяти человек

В Тахтамукайский районный суд передали дело 17-летнего местного жителя, которого обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации и мошенничестве с банковскими счетами. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле-мае 2024 года обвиняемый в составе группы лиц с помощью мобильного телефона и электронных устройств получил доступ к персональным данным девяти граждан. От их имени он оформил заявки на потребительские кредиты, из которых было похищено 1,186 млн руб. Часть денег подросток передал соучастникам.

Расследование в отношении других членов группы продолжается. Преступление выявили сотрудники УФСБ и МВД по Республике Адыгея.

Нурий Бзасежев