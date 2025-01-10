Конькам тут не место

Администрация Анапы через суд требует снести ледовый каток, часть аттракционов и хозпостройки в парке развлечений «Джунгли», а также запретить использовать в коммерческих целях земельный участок, на котором расположены объекты. Ответчиком по делу выступает ООО «Аттрапарк 2005», которое принадлежит офшору из Белиза. По данным мэрии, арендованная земля предназначена для автостоянки, чтобы вести на ней спортивную или развлекательную деятельность, необходимо привести в соответствие назначение участка. Юристы отмечают, что парк развлечений построен по инвестсоглашению с регионом, и считают, что на исход дела может повлиять совокупность факторов, в том числе результаты судебной экспертизы.

Фото: anapa-park.ru

Арбитражный суд Краснодарского края 21 января рассмотрит исковое заявление мэрии Анапы к ООО «Аттрапарк 2005», сообщается в системе kad.arbitr.ru. Согласно материалам дела, истец требует обязать ответчика снести ледовый каток, аттракцион «Горки», карусель, два нежилых здания, а также запретить использовать в коммерческих целях земельный участок общей площадью 0,4 га на Котломском проезде, 1. По указанному адресу расположен парк развлечений «Джунгли». В рамках дела суд удовлетворил ходатайство администрации Анапы о запрете Росреестру регистрировать сделки со спорными объектами и землей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аттрапарк 2005» зарегистрировано в 2005 году в Анапском районе. Головная компания — Poder Incorporation Ltd (Белиз). Руководит обществом Кирилл Ивановский. Выручка по итогам 2023 года составила 111,9 млн руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

Круглогодичный каток в парке «Джунгли» площадью 1 тыс. кв. м открыли год назад, 1 января 2024 года. Он стал единственным в городе и восьмым в Краснодарском крае. Ледовые катки разного формата также есть в Краснодаре, в станицах Каневской и Северской, а также в Абрау-Дюрсо (Новороссийск). Как сообщил «Ъ-Кубань» администратор парка «Джунгли», в настоящий момент ледовый каток продолжает работать в ежедневном режиме.

В пресс-службе мэрии Анапы рассказали, что спорный участок находится в аренде у ООО «Аттрапарк 2005» (сроки аренды и цена не уточняются). «Вид разрешенного использования данного земельного участка — стоянка транспортных средств. Для ведения спортивной или развлекательной деятельности необходимо привести в соответствие назначение земли или использовать участок по прямому назначению»,— объяснили в администрации суть иска.

Старший юрист адвокатского бюро «РСП Партнерс» (Москва) Алина Комарова говорит, что на первый взгляд кажется, что исход дела очевиден: нормы градостроительного и гражданского законодательства в части самовольных построек строги и не допускают использование земельных участков для строительства при отсутствии подходящего вида разрешенного использования. Тем не менее, по ее словам, существует большое количество факторов, которые суду надлежит тщательно проанализировать. Среди них: наличие разрешительной документации по оспариваемым объектам, доказательства соответствия этих объектов выданному разрешению на строительство, наличие у ответчика документов технического и кадастрового учета на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы в отношении земельного участка и спорных объектов недвижимости, а также результаты проведенной по делу судебной экспертизы.

«Вид разрешенного использования данного земельного участка — стоянка транспортных средств. Для ведения спортивной или развлекательной деятельности необходимо привести в соответствие назначение земли или использовать участок по прямому назначению»

«Также важным аспектом, на который следует обратить внимание суду, является сравнение первоначальных и последующих редакций местных правил землепользования и застройки и Генерального плана муниципального образования. Учитывая, что основное строительство парка "Джунгли" завершено в 2018 году, а действующий Генеральный план утвержден в 2021 году, надлежит четко проверить, соответствовали ли спорные объекты виду разрешенного использования на момент их постройки»,— обращает внимание юрист.

По словам госпожи Комаровой, Верховный суд неоднократно отмечал, что постройка не подлежит сносу в случае изменения градостроительного регулирования или требований к строительству уже после начала правомерного использования земельного участка. Исключением являются случаи, когда использование возведенных объектов опасно для жизни или здоровья человека, окружающей среды, объектов культурного наследия.

Принимая во внимание, что парк «Джунгли» был построен на основании инвестиционного соглашения, подписанного министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, администрацией города-курорта Анапа и ООО «Аттрапарк 2005» (сообщалось о планах инвестора вложить 1,5 млрд руб. в строительство парка), после чего многие годы успешно работал, подача администрацией искового заявления почти через восемь лет после соглашения может быть расценена судом как противоречивое поведение органа власти, резюмирует эксперт.

Оперативно получить комментарий руководства ООО «Аттрапарк 2005» не удалось.

Наталья Решетняк