Ученый: в Черном море на мелководье огромное количество мелкой фракции мазута

Ученые и сотрудники МЧС 10 января провели масштабный эксперимент, чтобы выяснить, сколько мазута находится в Черном море. Ученый «Сколтеха» Владимир Каляев, рассказывая о результатах экспериментов по сбору мелких фракций нефтепродуктов в толще воды, заявил, что на мелководье есть огромное количество мелкой фракции мазута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Господин Каляев сообщил, что ученые впервые столкнулись с проблемой, когда холодный мазут оказался в холодном море, которое будет нагреваться. В рамках эксперимента на мелководье были установлены сети, в которые было поймано большое количество отдельных сгустков. Однако сама сеть визуально чистая, как поясняет ученый, это значит, что в основном в толще воды плавают только отдельные достаточно крупные сгустки.

«На мелководье одновременно с ней была поставлена вторая сетка. Она полностью поменяла цвет. Это говорит о том, что на мелководье у нас огромное количество мелкой фракции мазута. То есть загрязнения в глубине и загрязнения на мелководье различаются»,— цитирует ученого оперштаб Кубани.

Владимир Каляев отметил, что, когда вода начнет теплеть, эти мелкие сгустки будут подниматься наверх. Ученые постараются быть к этому готовы, чтобы собирать нефтепродукты на берегу, заявил представитель «Сколтеха».

«Полиэтиленовые и полипропиленовые сети имеют близкую структуру к мазуту. Они имеют гидрофильность и связывают на себя крохотные частички прямо в холодной воде, оставляя ракушки, камни и песок чистыми»,— сказал ученый в заключении о проведенном эксперименте.

Татьяна Ручкина