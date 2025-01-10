В Краснодаре начали строить подземный переход на улице Дзержинского

На ул. Дзержинского в Краснодаре, у остановки «Нахимова», началось строительство подземного пешеходного перехода. Работы будут проводить поэтапно на обеих сторонах улицы, сообщает мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главы города, на участке интенсивный трафик, из-за чего четырехполосная дорога и светофоры не справляются с количеством людей. Власти Краснодара приняли решение увести основной поток пешеходов под землю.

Для строительства длиной более 78 метров уже сдвинули остановки и создали временный переход. Подрядчиком стала компания «Стройтранс», выбранная по конкурсу. Стоимость контракта составила 152,3 млн руб., а завершение проекта запланировано через год и два месяца.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания ООО «Стройтранс» была зарегистрирована в Краснодаре в октябре 2014 года. Основным направлением ее деятельности являются специализированные строительные работы. Генеральный директор организации — Роман Ефименко. В 2023 году выручка компании составила 1,4 млрд руб., а чистая прибыль — 24,5 млн руб.

Нурий Бзасежев