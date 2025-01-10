В Крыму выявили семь новых очагов выброса мазута

В Крыму обнаружили семь новых очагов выброса мазута. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС по республике Андрей Павлюченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Новые очаги выброса нефтепродуктов нашли в Керчи, Евпатории, на острове Тузла, а также в Сакском и Ленинском районах. Общая протяженность загрязненной территории составила 14,38 км.

Прибрежную зону и акваторию Черного моря в Крыму мониторируют в том числе 10 морских судов и два воздушных судна. Всего на месте работают более 500 человек и 100 единиц техники.

В регионе обследуют 472 км побережья. Вертолет Ми-8 облетел территорию от Ялты до Керчи. На берегу уже собрали 303 тонны загрязненного грунта.

Татьяна Ручкина