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В Краснодаре на озере Старая Кубань нашли мертвую чомгу со следами мазута

В Краснодаре на озере Старая Кубань в Краснодаре возле парка «Солнечный остров» 10 января обнаружили мертвую чомгу со следами мазута на перьях. В Минприроды Краснодарского края начали проверку, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Victor Morozov

Фото: Victor Morozov

Кадры с погибшей птицей и местом, где ее нашли, жители города опубликовали в соцсетях. Судя по видео, чомга плавала возле камышей вверх лапами, она частично покрыта нефтепродуктами. В минприроды Кубани заявили, что на место выехали специалисты ведомства.

В Анапе и Темрюкском районе нашли более 5,7 тыс. пострадавших от мазута птиц. Пернатых передают в центры, где специалисты отмывают их от мазута, лечат и отправляют на реабилитацию. Однако, по данным председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, выживают только 30% птиц, около 25% погибают еще до приезда в краснодарский «Сафари Парк».

Татьяна Ручкина

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