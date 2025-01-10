На Кубани вывезли большую часть грунта с вытекшим из танкеров мазутом

Большая часть грунта, загрязненного мазутом, который вытек из танкеров, потерпевших крушение в районе Керченского пролива, уже собрана и отправлена на утилизацию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на кандидата физико-математических наук Сергея Станичного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минприроды России Фото: Минприроды России

Согласно отчетам по количеству грунта, вывезена большая часть мазута — более 100 тыс. т. По словам Сергея Станичного, содержание нефтепродукта в собранном грунте и песке составляет около 5%.

Учитывая последние данные мониторинга, утечки мазута из затонувших танкеров нет. Кандидат физико-математических наук отметил, что загрязнение в Крыму — это малая часть того, что произошло ранее в Анапе и на побережье Краснодарского края. Мазут относит к западному побережью республики. Попутно случаются небольшие загрязнения в других регионах полуострова, включая южный берег и Севастополь.

Сергей Станичный подчеркивает, что сейчас часть этого загрязнения, попавшая в Каламитский залив на западе Крыма, будет выбрасываться на пляжи. Однако это загрязнение будет в сотни раз меньше, чем в Анапе.

Алина Зорина