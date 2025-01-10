С выброшенной на мель кормы танкера «Волганефть-239» обнаружили выброс мазута

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, пока неизвестно, каков масштаб повреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот видео оперштаба Кубани Фото: скриншот видео оперштаба Кубани

Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. На корабле находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны установить размер выбросов.

В оперштабе утверждают, что сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. «Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы»,— говорится в сообщении властей.

В Минтрансе России отметили, что выброс оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом. В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера сейчас дополнительно осматривают водолазы, утверждают в ведомстве.

Почти каждый день в Крыму или в Краснодарском крае специалисты находят новые очаги выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Так, за последние сутки в Крыму нашли сразу семь таких мест.

Всего с момента крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе специалисты обследовали около 1,7 тыс. кв. км акватории, очистили 38,7 тыс. кв. м. Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата, заявили в Минтрансе РФ.

Татьяна Ручкина