С выброшенной на мель кормы танкера «Волганефть-239» обнаружили выброс мазута
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, пока неизвестно, каков масштаб повреждений.
Фото: скриншот видео оперштаба Кубани
Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. На корабле находятся специалисты Морспасслужбы, которые должны установить размер выбросов.
В оперштабе утверждают, что сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива. «Оперативный штаб Краснодарского края оказывает содействие. В том числе перемещает туда силы и средства, которые могут быть здесь задействованы»,— говорится в сообщении властей.
В Минтрансе России отметили, что выброс оперативно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом. В район направлены пять судов, а также береговая спасательная служба с оборудованием и спецтехникой. Под водой кормовую часть танкера сейчас дополнительно осматривают водолазы, утверждают в ведомстве.
Почти каждый день в Крыму или в Краснодарском крае специалисты находят новые очаги выбросов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Так, за последние сутки в Крыму нашли сразу семь таких мест.
Всего с момента крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе специалисты обследовали около 1,7 тыс. кв. км акватории, очистили 38,7 тыс. кв. м. Мониторинг проводится круглосуточно, в том числе при помощи спутниковых снимков и подводного аппарата, заявили в Минтрансе РФ.