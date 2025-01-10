Лечившаяся в Краснодаре девочка «с маской Бэтмэна» снова приедет в Россию

Американская девочка Луна Феннер вместе с родителями снова приедет в Россию, где ей проведут несколько процедур по разглаживанию кожи от шрамов после удаления большой родинки на лице — невуса, сообщает «КП — “Кубань”». Саму родинку ребенку удалили краснодарские врачи. После этого родители девочки решили провести эстетические процедуры, чтобы над ребенком перестали издеваться из-за внешности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Россию Луна с родителями должна была прилететь в конце февраля или в начале весны. Но в конце 2024 года мать девочки Кэрол написала в соцсетях, что благотворительная платформа, при помощи которой она собирала пожертвования на операции, отказала ей в финансировании поездок в Россию. В итоге аналог российских благотворительных фондов вернул пожертвователям 4 тыс. долларов.

Как пишет издание, после запроса врач девочки Ольга Филиппова связалась с родителями ребенка. Они сообщили, что билеты в Санкт-Петербург все же куплены. Луна прилетит вместе с папой и мамой 2 мая в 16:30.

«Американские фонды не работают с российскими клиниками, это известный факт. Никаких перечислений и быть не могло. В прошлый раз они привезли с собой наличность. Ввозить в Россию разрешено до 10 тысяч долларов на человека, в этом смысле все хорошо. И мы работаем с этой семьей только по наличному расчету»,— пояснила Ольга Филиппова.

Врач также заявила, что, несмотря на отказ фондов оплачивать пациентам лечение в России как в недружественной стране, американцы готовы лететь к российским врачам. Вместе с Луной, по словам Ольги Филипповой, в Россию также летит ее «маленькая наперсница по Краснодару» Деми с похожими проблемами со здоровьем. Ее родители также считают, что петербургские врачи смогут исправить оставшиеся шрамы на лице ребенка после удаления невуса.

Ольга Филиппова пояснила, что американские врачи боятся судебных исков от пациентов и не берутся за случаи, которые не гарантируют 100% хорошего результата. Кроме того, в случае с Луной доктора в США готовы были исправить внешность девочки за 30 этапов. Поскольку это очень много, долго и дорого, родители выбрали лечение в России, считает врач.

Татьяна Ручкина