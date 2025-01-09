От сносов до терактов

В длинные праздничные выходные в Свердловской области и в других регионах Уральского федерального округа (УрФО) произошло несколько громких событий, включая возбуждение новых уголовных дел и сноса здания в центре уральской столицы. Подробнее — в обзоре новостей «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каток на площади 1905 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Каток на площади 1905 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

4 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали несколько несовершеннолетних граждан России 2007 и 2008 годов рождения, планировавших совершить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. При задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства. Двум студентам предъявлено обвинение в террористическом акте за поджог машины полиции, одному из них и еще одному несовершеннолетнему — приготовление к террористическому акту и незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ. Все они взяты под стражу.

Екатеринбургский иерей Даниил Сидоров, обвиняемый в покушении на насильственные действия сексуального характера, отправился в зону боевых действий в составе десантно-штурмового взвода. Об этом в конце декабря сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Ранее суд вынес ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, а церковный суд запретил в служении и вывел из штата епархии.

В конце декабря стало известно, что четырех военнослужащих из Тюменской области освободили из украинского плена. Всего в результате переговоров из плена вернули 150 российских военных из разных регионов РФ.

Хоккейный клуб «Автомобилист» занял пятое место в Восточной конференции КХЛ. Он сыграл 39 матчей и набрал 48 очков. Последняя игра 2024 года прошла 30 декабря.

Уральская группа «Курара» (фронтмен Олег Ягодин), которая на протяжении последних лет регулярно устраивала первый концерт года 1 января на площадках Екатеринбурга в этом году провела его онлайн. В 2024 году концерты группы начали отменяться. Традиционные гастроли екатеринбургского Коляда-театра в Москве были отменены — как сообщал режиссер Николай Коляда, его просили заменить актера Олега Ягодина.

В Лесном (город в Свердловской области) из-за пиротехники сгорела городская елка. По данным полиции, некий мужчина запустил салют из неровно лежащей коробки с фейерверком. В результате залп попал в елку. Ущерб от пожара составил более 600 тыс. руб.

Из-за слишком теплой для уральской зимы погоды, в центре Екатеринбурга начал таять главный каток на площади 1905 года. В новогодние праздники в Екатеринбурге был побит температурный рекорд — 5 января стало самым теплым за последние 145 лет.

В январе в Екатеринбурге приступили к сносу отеля Guru («Гуру») на ул. Репина напротив стадиона «Екатеринбург Арена». Как сообщал ранее «Ъ-Урал», на месте планируют построить жилые дома.

В Екатеринбурге полицейский на смерть сбил пенсионерку на ул. Щорса. Авария произошла днем 4 января. По данным полиции, водитель не убедился в безопасности маневра и начал движение по двору задним ходом и сбил женщину. Пострадавшая скончалась в больнице. Отмечается, что в момент аварии офицер находился на выходном.

Уральский правозащитник, администратор telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексей Соколов, обвиняемый в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.