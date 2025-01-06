В Екатеринбурге побит рекорд по теплой погоде за последние 145 лет

Прошедшее 5 января стало самым теплым за последние 145 лет в уральской столице. Как сообщает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге», среднесуточная температура в воскресенье составила +0,4°, что выше нормы на 13 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ночной минимум по области 5 января был зафиксирован в Ивделе (-23,8°), а максимальная температура днем в Невьянск (+4,6°).

По данным синоптиков, оттепель на Среднем Урале закончилась и всю первую половину этой недели температура воздуха будет постепенно снижаться. «Пик похолодания ожидается в ночь на среду, когда на Свердловскую область распространится влияние антициклона, центр которого сейчас находится в районе Северного Кавказа»,– говорится в сообщении канала.

При этом похолодание в уральской столице будет умеренным – среднесуточная температура 8 января лишь приблизится к климатической норме. Вторая половина недели ожидается теплой. На севере Свердловской области температура может опуститься до -25°.