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Обвиняемый в домогательствах свердловский священник отправился на СВО

Иерей Даниил Сидоров отправился в зону боевых действий в составе десантно-штурмового взвода. Об этом в своем Telegram-канале написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), у которого обвиненный священник работал секретарем.

Даниил Сидоров, помощник митрополита Евгения Кульберга, во время заседания суда

Даниил Сидоров, помощник митрополита Евгения Кульберга, во время заседания суда

Фото: Николай Алексеев

Даниил Сидоров, помощник митрополита Евгения Кульберга, во время заседания суда

Фото: Николай Алексеев

«Иерей Даниил Сидоров, конечно, никогда больше не сможет нести служение священника, но эта трагически испорченная страница его жизни — не последняя. Он сумел убедительно искренне попросить – и получил прощение у оскобленных им людей»,– написал митрополит Евгений. Он выразил надежду, что священник принесет «плоды покаяния» своим трудом на поле боя.

Даниила Сидорова обвиняют в покушении на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 132 УК РФ). 19-летняя потерпевшая сообщила, что он домогался ее возле ее подъезда.

Суд вынес ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, а церковный суд Екатеринбургской епархии запретил обвиняемого в священнослужении и вывел из штата епархии. Позднее стало известно, что Даниил Сидоров обвиняется еще и в домогательствах к 38-летней женщине.

Подробнее о деле – в материале «Ъ-Урал» «От меры не открестишься».

Анна Капустина

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