На Урале СКР возбудил дело после ДТП, где полицейский насмерть сбил пенсионерку

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после ДТП, в котором полицейский насмерть сбил пенсионерку. Как сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга, дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального СКР, авария произошла днем 4 января у дома по ул. Щорса в Екатеринбурге. По предварительным данным, действующий сотрудник полиции, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», не убедился в безопасности маневра и начал движение по двору задним ходом. В этот момент он наехал на женщину. Пострадавшая скончалась в этот же день в больнице.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, офицер был на выходном, трезвый. «Водитель, по предварительной информации, двигался задним ходом, чтобы переместить свое транспортное средство для уборки придомовой территории»,– прокомментировал полковник Горелых. По его словам, пострадавшая оказалась вне поля видимости водителя.