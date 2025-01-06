Отель Guru начали сносить в центре Екатеринбурга на улице Репина

В Екатеринбурге приступили к сносу отеля Guru («Гуру»), который находится на ул. Репина напротив «Екатеринбург Арены». Как пишет портал Е1, строительная техника приехала еще накануне, а снос начали сегодня, 6 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Урал», на месте отеля компания Константина Погребинского и Игоря Заводовского («Гринвич недвижимость», «Малышева, 73») может построить жилой комплекс. Археологическое обследование проводилось в июле этого года. Никаких ценностей на участке не нашли. Как сообщал источник «Ъ-Урал», отель должен был прекратить работу в сентябре 2024 года.