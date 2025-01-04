Уральский правозащитник Алексей Соколов вышел из СИЗО

Правозащитник, администратор telegram-канала «Правозащитники Урала» Алексей Соколов, обвиняемый в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций, в субботу, 4 января, освобожден из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом «Ъ-Урал» сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский правозащитник Алексей Соколов освобожден из СИЗО под подписку о невыезде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Уральский правозащитник Алексей Соколов освобожден из СИЗО под подписку о невыезде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В июле Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Алексея Соколова по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской атрибутики или символики, запрещенных федеральными законами). Вину он не признал.

По версии следствия, Алексей Соколов с октября по декабрь 2023 года «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы» неоднократно размещал в telegram-канале «Правозащитники Урала» материалы с заведомо недостоверной общественно-значимой информацией. Следствие полагает, что в telegram-канале он также публиковал ссылки и символику сети Facebook (Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). В квартире обвиняемого были проведены обыски и изъята вся техника. Обыски прошли и у его соратников, в том числе у юриста Ларисы Захаровой и у сына правозащитника Евгения Соколова, проходящего по делу как свидетель.

В октябре 2023 года Ленинский райсуд признал Алексея Соколова виновным и арестовал на пять суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) за публикацию на сайте «Правозащитники Урала» логотипа Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

Анастасия Таначева