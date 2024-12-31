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ХК «Автомобилист» завершил 2024 год на пятом месте в Восточной конференции КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. В текущем сезоне он сыграл 39 матчей и набрал 48 очков.

Игроки ХК "Автомобилист"

Игроки ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Игроки ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Последняя игра в 2024 году прошла накануне, 30 декабря, в Екатеринбурге: «Автомобилист» принимал «Ладу» из Тольятти. Игра закончилась серией буллитов, в которых победу одержали гости. Итоговый счет — 2:3 Б.

Первый матч 2025 года «Автомобилист» проведет 5 января в Челябинске с «Трактором». Первая игра в Екатеринбурге пройдет 9 января: уральцы будут принимать «Адмирал» из Владивостока.

Николай Яблонский

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