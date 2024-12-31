ХК «Автомобилист» завершил 2024 год на пятом месте в Восточной конференции КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. В текущем сезоне он сыграл 39 матчей и набрал 48 очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игроки ХК "Автомобилист"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Последняя игра в 2024 году прошла накануне, 30 декабря, в Екатеринбурге: «Автомобилист» принимал «Ладу» из Тольятти. Игра закончилась серией буллитов, в которых победу одержали гости. Итоговый счет — 2:3 Б.

Первый матч 2025 года «Автомобилист» проведет 5 января в Челябинске с «Трактором». Первая игра в Екатеринбурге пройдет 9 января: уральцы будут принимать «Адмирал» из Владивостока.

Николай Яблонский