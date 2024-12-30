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Четырех военных из Тюменской области освободили из украинского плена

Четырех военнослужащих из Тюменской области, которые были захвачены вооруженными силами Украины (ВСУ), освободили из плена, сообщили в информационном центре регионального правительства. Отмечается, что в результате переговорного процесса из плена вернули 150 российских военных из разных субъектов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Поздравляю родных и близких. Благодарю всех, кто боролся за спасение наших ребят. Это очень радостное для всех событие. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Здоровья, добра, благополучия»,— сказал уполномоченным по правам человека в Тюменской области Олег Датских.

В правительстве отметили, что четырем военнослужащим из региона оказывают медицинскую и психологическую помощь.

По данным информационного центра, прошлый обмен военнопленными, в результате которого в Тюменскую область вернулись четверо военнослужащих, прошел в октябре.

Василий Алексеев

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