В Екатеринбурге каток на площади 1905 года начал таять из-за потепления
В Екатеринбурге лед катка на площади 1905 года начал таять в связи с потеплением, сообщили в пресс-службе катка.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Мы не властны над погодой, поэтому имейте в виду — сегодня лед мягкий. Возможно наличие воды на поверхности льда», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Екатеринбурге потеплело до +1° в связи с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном Ginette