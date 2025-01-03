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В Екатеринбурге каток на площади 1905 года начал таять из-за потепления

В Екатеринбурге лед катка на площади 1905 года начал таять в связи с потеплением, сообщили в пресс-службе катка.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Мы не властны над погодой, поэтому имейте в виду — сегодня лед мягкий. Возможно наличие воды на поверхности льда», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Екатеринбурге потеплело до +1° в связи с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном Ginette

Мария Шараева

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