В Екатеринбурге каток на площади 1905 года начал таять из-за потепления

В Екатеринбурге лед катка на площади 1905 года начал таять в связи с потеплением, сообщили в пресс-службе катка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Мы не властны над погодой, поэтому имейте в виду — сегодня лед мягкий. Возможно наличие воды на поверхности льда», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Екатеринбурге потеплело до +1° в связи с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном Ginette

Мария Шараева