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Группа «Курара» анонсировала на 1 января онлайн-концерт

Екатеринбургская группа «Курара» анонсировала на 1 января трансляцию в «Вконтакте» специального акустического онлайн-концерта для «донатеров» (тех, кто сделал пожертвование).

Олег Ягодин

Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская

Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская

«Напоминаем о системе донатов в нашей группе, как возможности помощи и благодарности музыкантам. Здесь уже появился специальный контент, доступный только для донат-подписчиков»,— говорится в сообщении.

Рок-группа «Курара» основана в Екатеринбурге в 2003 году Олегом Ягодиным и Юрием Облеуховым. У коллектива насчитывается восемь студийных альбомов.

«Курара» на протяжении последних лет регулярно устраивала первый концерт года 1 января на площадках Екатеринбурга. Однако в 2024 году концерты группы начали отменяться. Ранее лидер «Курары» Олег Ягодин был оштрафован за дискредитацию ВС РФ. Поводом послужили высказывания музыканта со сцены.

Николай Яблонский

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