В Лесном из-за пиротехники сгорела городская елка

Городская елка в Лесном сгорела из-за нарушений правил использования пиротехники, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, сотрудники полиции предварительно установили, что некий мужчина в красной куртке запустил салют из неровно лежащей коробки с фейерверком. В результате залп попал в елку.

«От первых же выстрелов коробка упала. Все последующие заряды полетели не в воздух, как положено, а в сторону нарядной городской искусственной елки. Она тут же вспыхнула»,— рассказал полковник Горелых. Ущерб от пожара составил более 600 тыс. руб.

По данным полиции, мужчина был на месте ЧП вместе с женщиной и двумя детьми. Сейчас его ищут сотрудник уголовного розыска. «По итогам начавшихся проверочных мероприятий представители МВД в ближайшие дни вынесут обоснованное процессуальное решение. Учитывая, что каникулы только начались, призываю отдыхающих проявлять максимум внимания и осторожности при обращении с пиротехническими изделиями»,— подчеркнул Валерий Горелых.

Напомним, за прошедшие новогодние сутки сотрудники МЧС ликвидировали 23 пожара.

Николай Яблонский