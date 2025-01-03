Стихийные бедствия и пожары

Возгорание самолета, взрыв в пекарне, пожар в суде, оползни и землетрясение. «Ъ-Сочи» вспоминает самые крупные ЧП, которые случились в 2024 году на курорте.

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Взрыв в пекарне

6 февраля на улице Тимирязева произошел взрыв газа в пекарне. Происшествие привело к травмам у трех сотрудников заведения общественного питания, от которых пострадавшие позднее скончались.

Причиной инцидента стала утечка газа из композитного баллона, находившегося вблизи работающих печей. Следствие утверждает, что владелец заведения не обеспечил соблюдение норм охраны труда. Фигурант дела по своей инициативе оказывал семье погибших материальную помощь. Суд назначил ему условное наказание сроком на два года.

Подземные толчки

7 июля в районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр сейсмического события находился на глубине 5 км и располагался в 8 км от Вардане, курортного микрорайона Лазаревского района Сочи.

Толчки ощущались около 8:00 в воскресенье. Граждане и туристы курорта делились своими впечатлениями о происшествии в социальных сетях. Сообщения о толчках также поступали и от жителей Туапсинского района.

Разрушений и пострадавших нет.

Пожар в суде

10 июля на улице Победы, 69 в Лазаревском районе Сочи произошло возгорание в здании районного суда. Специалисты установили, что загорелась кровля. Площадь пожара составляла 300 «квадратов». По информации пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю, сигнал о пожаре поступил в 12:21, и пожарные прибыли на место через пять минут. В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Предварительной причиной возгорания названа неисправность системы кондиционирования.

23 сентября стало известно, что Лазаревский районный суд переехал в Туапсе. Официальной причиной смены здания стали технические проблемы.

«Ъ-Кубань» сообщили в Объединенной пресс-службе судов сообщили, что сейчас в здании бывшего Лазаревского районного суда происходит ремонт.

Смерть в коллекторе

9 октября стало известно о пропаже известной модели Кристины Кожевниковой. В этот день поисковый отряд «Лиза Алерт» начал активные действия по ее розыску. Девушка исчезла 28 сентября, и ее местонахождение оставалось неизвестным почти месяц. Модель стала известна после того, как сделала несколько операций по увеличению губ. В этот период девушка взяла псевдоним Рэй. Позднее госпожа Кожевникова вернулась к дооперационной внешности и последние годы жила в Сочи, работая в салоне красоты. По данным СМИ, модель могла столкнуться с проблемами, связанными с наркотической зависимостью.

Тело извлекли спасатели из канализационного коллектора и передали полиции для дальнейшего расследования. 31 октября стало известно, что в рамках расследования правоохранительные органы проводят экспертизу для установления причин смерти и возможного наличия запрещенных веществ в крови. МВД призвало не делать поспешных выводов о причинах гибели девушки до завершения судебно-медицинской экспертизы. До сих пор официальной информации о причинах происшествия нет.

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Возгорание самолета

24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Сочи — Анталья, совершил жесткую посадку в аэропорту Турции. Причиной происшествия стал ветер, который привел к сильному удару о взлетно-посадочную полосу, что вызвало утечку и возгорание топлива.

Эвакуация пассажиров и экипажа проводили по надувным трапам. На борту находились 87 пассажиров и четыре члена экипажа, никто из них не пострадал.

После происшествия аэропорт Антальи временно закрыл основную взлетно-посадочную полосу. Спасательные службы потушили возгорание, предотвратив его распространение.

Пассажиры рейса были недовольны организацией помощи после инцидента. Участники происшествия несколько часов провели в аэропорту, спустя восемь часов получили багаж, за это время им один раз предложили перекусить. «Азимут» сообщил о готовности выплатить компенсацию в размере 100 тыс. руб. каждому пассажиру и предоставил резервный самолет для обратного рейса.

В результате происшествия Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Ущерб от потери самолета оценивается в 2–3 млрд руб. Сейчас состояние борта оценивают специалисты.

Вынужденные переселенцы

18 декабря на курорте выпало больше 25% месячной нормы осадков, река Херота вышла из берегов и подтопила несколько дворов и один дом. Спасатели несколько часов откачивали воду с помощью оборудования, а затем и вручную.

Участок автодороги в сторону села Калиновое Озеро размыло сильными осадками. Позднее та же участь настигла и дороги в села Семеновка и Богушовка. Сильные ливни, снегопады и оползни привели к разрушению инфраструктуры, временной остановке работы курортов и нарушили транспортную систему. В селе Волковка 11 домов оказались под угрозой разрушения, что потребовало экстренной эвакуации жителей. На курорте местами ввели режим ЧС. Прокуратура инициировала проверку.

Взрыв газа в доме

20 декабря в 9:55 в Сочи произошел взрыв газа в частном жилом двухэтажном доме в переулке Демократический в Адлерском районе курорта. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что произошел взрыв газовоздушной смеси от газового баллона без последующего горения. Частично обрушились конструкции второго этажа. Пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами. Сейчас данных о состоянии здоровья пострадавшего нет. Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку.

Мария Удовик