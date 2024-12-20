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Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Сочи

Утром в пятницу, 20 декабря, в Сочи произошел взрыв газа в жилом доме. Пострадал один человек, передает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

По данным ведомства, взрыв газовоздушной смеси произошел в 9:55 в частном жилом двухэтажном доме в переулке Демократический в Адлерском районе курорта. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что произошел взрыв газовоздушной смеси от газового баллона без последующего горения. Частично обрушились конструкции второго этажа. Пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами.

От РСЧС на место происшествия привлекались 35 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек личного состава и четыре единицы техники.

Вячеслав Рыжков

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