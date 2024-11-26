Ущерб от возгорания самолета рейса Сочи — Анталья оценивают в 2-3 млрд рублей

Ущерб авиакомпании «Азимут» от потери самолета Sukhoi Superjet 100-95LR, который вылетел из Сочи и загорелся после посадки в Анталье, может составить до 2-3 млрд руб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на страховом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Пожар произошел вечером после приземления самолета SSJ, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью. Представители Росавиации сообщили, что в происшествии никто не пострадал, однако пассажиры надышались угарным газом и подали коллективный иск. Авиакомпания позднее сообщила, что пассажирам, которые летели в пострадавшем самолете, могут выплатить по 100 тыс. руб.

Аэропорт Антальи вернулся к нормальному режиму работы. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности после возгорания фюзеляжа самолета в Турции.

Мария Удовик