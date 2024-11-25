Синоптики назвали возможную причину возгорания самолета Сочи – Анталья

В центре погоды «Фобос» рассказали, какая была погода в аэропорту Антальи, где вечером 24 ноября совершил жесткую посадку и загорелся самолет, прилетевший из Сочи. По словам синоптиков, причиной случившегося, как и заявляли ранее в авиакомпании «Азимут», мог стать сдвиг ветра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Погода в аэропорту во время посадки была неоднозначной – с одной стороны, визуальные условия были простыми – ни низкой облачности, ни каких-то явлений, ухудшавших видимость, не было. Единственным неблагоприятным фактором был ветер. В течение дня дул северный-северо-западный ветер, скорость которого достигала 17 м/с, а в порывах – 27 м/с. Это встречно боковой ветер», – рассказали в «Фобосе».

Непосредственно в момент посадки самолета дул северо-западный ветер со скоростью 9 м/с и с порывами до 14 м/с. Эксперты считают, что порывистый встречно-боковой ветер мог создавать опасность во время посадки. Отдельно отмечается, что речь идет о ветре у земли, а на высоте от 50 до 200 м он мог быть более сильным и порывистым. В частности, мог наблюдаться так называемый сдвиг ветра – изменение ветра по направлению или по числовой величине скорости, или по тому и другому вместе, от одного слоя атмосферы к другому, либо в горизонтальном направлении. По словам синоптиков, это опасно, так как, в частности, никак не проявляется визуально.

В «Фобосе» предположили, что причиной случившегося мог стать сдвиг ветра. Однако, отметили синоптики, точные причины произошедшего определят прокуратура и комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Вячеслав Рыжков