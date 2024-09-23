Лазаревский районный суд Сочи переехал в Туапсе

Лазаревский районный суд Сочи временно будет работать в Туапсе. Изменения связаны с техническими проблемами, говорится в объявлении на официальном сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас прием и выдача документов в Лазаревском суде приостановлены. Граждане могут подавать документы через почту по адресу: Туапсе, улица Победы, 22 с пометкой «В Лазаревский районный суд Сочи». Желающие также могут прийти с обращением лично в новое временное здание суда по тому же адресу. Дежурный судья принимает в судебном участке № 96 на улице Родниковая, 23.

Ранее сообщалось, что в июле в Сочи произошел крупный пожар в здании Лазаревского районного суда. Огонь охватил около 300 кв. м постройки. Загорелась кровля. Сообщалось, что пожар мог произойти из-за неисправности кондиционера.

Мария Удовик