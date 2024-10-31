Найденное в коллекторе Сочи тело девушки направлено на экспертизу

В рамках расследования обстоятельств гибели молодой женщины, тело которой обнаружили в канализационном коллекторе Хостинского района Сочи, следователи проводят комплексную экспертизу. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Предположительно, обнаруженное тело принадлежит пропавшей месяц назад модели Кристине Рэй. Ранее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. После установления причины смерти специалисты примут соответствующее процессуальное решение.

По данным «РИА Новости», тело девушки, внешне схожей с пропавшей моделью Кристиной Рэй (Кожевниковой), обнаружили 29 октября. Информация о пропаже появилась 9 октября в Telegram-канале краснодарского поискового отряда «Лиза Алерт».

Мария Удовик