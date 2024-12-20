СК расследует инцидент с пострадавшим от взрыва газового баллона в Сочи

В Сочи выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого местный житель получил ожоги. По предварительным данным, причиной стал хлопок газового баллона. Организована проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в одном из частных домов в переулке Демократический. Правоохранительным органам сообщили о взрыве газовоздушной смеси, предположительно вызванном неисправностью газового баллона. Пострадавший сочинец, проживающий в этом доме, получил ожоги. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые оказали необходимую помощь местному жителю и обеспечили безопасность на месте инцидента. Пострадавшего госпитализировали.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку. Сейчас следователь проводит комплекс мероприятий для установления точных причин и обстоятельств произошедшего.

«Ъ-Сочи» писал, что происшествие случилось 20 декабря. Прибывшие на место инцидента пожарные выяснили, что произошел взрыв газовоздушной смеси от газового баллона без последующего горения, частично обрушились конструкции второго этажа.

Мария Удовик