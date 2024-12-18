В Сочи осудили владельца пекарни за гибель трех сотрудников

Центральный районный суд Сочи вынес приговор владельцу пекарни, где в феврале 2024 года произошел взрыв газа, унесший жизни трех работников. Суд признал его виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Происшествие случилось 6 февраля в точке общественного питания на улице Тимирязева. В результате утечки газа из композитного газового баллона и работы разогретых тандырных печей произошел взрыв газовоздушной смеси. Три сотрудника, нанятые подсудимым, получили тяжелые травмы и впоследствии скончались.

Фигурант дела полностью признал свою вину и содействовал следствию, компенсировал ущерб семьям погибших. Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, в том числе заботу о двух несовершеннолетних детях, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Учитывая характер преступления и мнение потерпевших, суд решил считать наказание условным с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте следователи завершили расследование уголовного дела против 46-летнего подозреваемого, обвиняемого в более тяжких преступлениях, в том числе в убийстве с особой жестокостью и истязании беременной женщины и ребенка.

Мария Удовик