Тело модели Кристины Рэй нашли в канализационном коллекторе в Сочи

В Сочи нашли тело пропавшей модели Кристины Рэй (Кожевниковой). Труп обнаружили в канализационном коллекторе в Хостинском районе курорта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О пропаже модели стало известно 9 октября. В Telegram-канале краснодарского поискового отряда «Лиза Алерт» появилась информация о поисках девушки, некогда попавшей в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ.

«В Хостинском районе города Сочи обнаружен труп женщины. В настоящее время тело направлено на экспертизу для уточнения личности и причин смерти»,— цитирует издание правоохранителей.

Уточняется, что труп достали из коллектора спасатели ЮРПСО МЧС России. Они передали его правоохранителям.

Ранее СМИ писали, что модель якобы вышла за «закладкой», после чего пропала. Ряд Telegram-каналов сообщал, что у госпожи Кожевниковой наркотическая зависимость.

Вячеслав Рыжков