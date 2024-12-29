Актриса из «Интернов» и «Глухаря» Подъяпольская умерла в возрасте 82 лет

Советская и российская актриса театра и кино, а также артистка озвучивания и дубляжа Надежда Подъяпольская скончалась на 83-м году жизни. Пресс-служба Московского театра юного зрителя (МТЮЗ) сообщила, что актриса умерла вчера, 28 декабря, причина смерти не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: moscowtyz.ru Фото: moscowtyz.ru

Надежда Подъяпольская родилась в 1941 году, окончила Драматическую студию при Центральном детском театре и служила в МТЮЗе. Дебютная роль госпожи Подъяпольской была в картине «Анчутка». Артистка снималась в сериалах «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны».

Также она участвовала в озвучке фильмов «Новогодняя сказка», «Приключения Паддингтона-2», «Джокер», «Дюна», «Мальчик и птица». Последней работой артистки стала комедия «Коля, домой!», которая выйдет в 2025 году.